PSG : Luis Enrique annonce un rendez-vous crucial !

Jean de Teyssière

Chaque match est important au PSG mais celui qui arrive face à Salzbourg en Ligue des Champions ce mardi l’est sans doute plus qu’un autre. 25èmes du classement, les hommes de Luis Enrique n’ont plus le droit à l’erreur. Et ce qui inquiète Luis Enrique, ce sont les difficultés de son équipe à marquer…

Avec 4 points engrangés en cinq journées, le PSG a très mal débuté sa campagne de Ligue des Champions. S’il reste encore 9 points à prendre, le club de la capitale a tout intérêt à gagner face à Salzbourg ce mardi, car tout autre résultat pourrait être catastrophique.

«Un match qui a une importance vitale»

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur le match à venir, qui est déjà capital : « Il n'y a pas de match facile à l'extérieur, en championnat comme en Ligue des champions. C'est un match demain qui a une importance vitale pour nous et j'espère que mon équipe n'est pas trop affectée. »

«Ce que je vois me donne de la confiance»

Gagner à Salzbourg devrait être chose aisée pour le PSG, surtout vu ce que révèle Luis Enrique sur la dynamique de son équipe : « Depuis les 19 ou 20 matchs que j'ai vu, j'aime ce que je vois, mon équipe me donne de la confiance. » Au PSG de ramener les trois points de la ville de Mozart.