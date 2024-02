PSG : Le Real Madrid lassé de Mbappé ? Il se lâche

Benjamin Labrousse

Le Real Madrid tente depuis plusieurs mois de convaincre Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le numéro 7 pourrait atterrir en Espagne, comme cela avait été programmé en 2022. A ce sujet, un journaliste espagnol a récemment affirmé que Mbappé n’était plus autant désiré par les supporters qu’autrefois. Explication.

Concentré sur les prochaines échéances du PSG, notamment en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir. C’est ce que vous révélait en exclusivité le10sport.com début janvier à propos de la star parisienne, en fin de contrat en juin prochain. Si sa situation contractuelle laisse présager un feuilleton similaire à celui de 2022 ( Mbappé avait finalement prolongé au PSG), les figures du Real Madrid commenceraient à se lasser de ce dossier.

« Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici »

Interrogé pour la énième fois à propos de Kylian Mbappé ce samedi, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti avait d’ailleurs répondu sèchement : « Vous continuez à m'interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l'ordre : Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième. Puis Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga... » .

« Aujourd’hui, ce n’est plus si clair »