PSG : Le Qatar valide un entraîneur, les raisons d’une décision historique

En juillet 2023, le PSG officialisait l'arrivée de Luis Enrique. Certainement le choix le plus judicieux du Qatar depuis son arrivée si l'on juge le bilan du technicien espagnol. Premier entraîneur parisien à soulever la Ligue des champions, l'ancien coach du FC Barcelone a reçu les hommages de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Au cours d’un entretien accordé au média qatari Al-Kass Sports, Al-Khelaïfi est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à miser sur Luis Enrique plutôt que sur un autre entraîneur. « Le football offensif et le plaisir du football sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi Luis Enrique. Nous partageons les idées de Luis Enrique sur tous les points. C'est une personnalité forte et il ne se soucie pas de la star » a déclaré le président du PSG.

La promesse de Luis Enrique

Doté d’un fort caractère, Luis Enrique sait aussi rassurer. Et dans un grande qui manque d’expérience, la parole d’un entraîneur compte énormément. Au cours de la saison, il lui est arrivé aussi de devoir rassurer Al-Khelaïfi, particulièrement nerveux durant cette Ligue des champions. « Avant le match contre Arsenal j’étais un peu nerveux […] Luis Enrique est venu me voir et il m’a dit « Cette année on va gagner la Ligue des Champions ! Luis Enrique est le meilleur entraîneur pour le développement des jeunes joueurs. Son engagement envers eux est vraiment sincère, il veut vraiment leur réussite, il veut vraiment qu'ils apprennent. C'est l'une des clés de notre succès » a-t-il révélé ce samedi.