Michael Jordan au PSG : L’improbable signature

Depuis 2018, le PSG est en affaires avec Michael Jordan et sa Jordan Brand pour différents produits de street wear et un maillot spécial. La quatrième tunique du Paris Saint-Germain cette saison, ailée, est issue de ce partenariat. Et il se pourrait que le club ait recruté un joueur ayant une mimique similaire à celle de His Airness : Joao Neves.

Entre le milieu des années 80 et le tout début des années 2000, Michael Jordan a mis le feu aux parquets de basket américains. His Airness a dominé avec les Chicago Bulls dans la décennie 90 en réalisant deux three-peat, à savoir trois titres NBA entre 1990 et 1993 ainsi qu'entre 1995 et 1998.

«On dirait Michael Jordan» Figure emblématique du sport américain et mondial, Michael Jordan est une marque aujourd'hui avec la Jordan Brand qui est d'ailleurs en collaboration avec le Paris Saint-Germain pour des maillots et de la street wear. Réputé notamment pour sa langue pendue en grimpant au panier, Michael Jordan pourrait-il avoir inspiré Joao Neves, recrue à 70M€ du PSG ? C'est la question posée par Alexandre Ruiz au jeune milieu de terrain de 20 ans du Paris Saint-Germain. « Tu mets la langue dans ta joue à chaque fois que tu joues ? On dirait Michael Jordan. »