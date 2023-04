PSG : Le Qatar en contact avec deux célébrités, la folle révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans leur nouveau livre intitulé Chaos Football Club, Daniel Riolo et Abdelkrim Branine se sont intéressés à l'entourage de plusieurs acteurs du football, notamment à celui de Nasser Al-Khelaïfi. Et selon les deux journalistes, plusieurs personnalités gravitent autour du président parisien, notamment deux célébrités fans du PSG : DJ Snake et Malik Bentalha.

Président du PSG depuis l'arrivée du Qatar dans la capitale depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi n'hésite pas à s'entourer de plusieurs personnalités, issus d'horizons différents. Certains proviennent du monde du sport comme Djamel Bouras, dont l'amitié avec le responsable remonte à plusieurs années. D'autres présentent des CV plus intrigants. « Il a deux conseillers, deux anglais, on ne sait pas ce qu’il font là. L’un gère sa communication personnelle. Les mecs sont supporters de Tottenham, l’un lui avait conseillé le nom de Pochettino. C’est le prince avec sa cour, on recrute plus a l’affect qu’à la compétence. Tout le monde disait que le seul compétent était Jean-Claude Blanc. A la communication par exemple, tout le monde se marche sur les pieds » avait expliqué Daniel Riolo lors de l'émission Les Réservistes.

Traîné en justice, Riolo répond à l’entraîneur du PSG https://t.co/BQQ7tlqMaC pic.twitter.com/mBmwthBnT1 — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« Un groupe Whatsapp officieux où on coupe des têtes »

Auteur de Chaos Football Club avec Daniel Riolo, Abdelkrim Branine avait, également, évoqué l'influence grandissante de deux personnalités proches du PSG, DJ Snake et Malik Bentalha. « Il y a un groupe Whatsapp officieux où on coupe des têtes. On y trouve certains artistes, des gens issus du show-biz qui conseillent Nasser comme Dj Snake et Malik Bentalha » avait déclaré le journaliste.

« Ils sont dans le cercle »