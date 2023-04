PSG : Ahurissant, le Qatar conseillé par des stars du show-business ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteurs de Chaos Football Club, Daniel Riolo et Abdelkrim Branine ont consacré un chapitre à l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Les deux journalistes ont fait des révélations sur le dirigeant parisien, qui n'hésiterait pas à demander des conseils à certaines célébrités comme DJ Snake ou l'humoriste français Malik Bentalha.

Président du PSG depuis l'arrivée du Qatar en 2012, Nasser Al-Khelaïfi reste relativement silencieux ces dernières semaines, alors que son club se retrouve en grande difficulté sur le plan sportif. Journaliste pour RMC , Daniel Riolo a tenté d'expliquer les soucis actuels du PSG. Selon lui, l'entourage du président parisien doit être pointé du doigt.

« C’est le prince avec sa cour »

« C’est le prince avec sa cour, on recrute plus a l’affect qu’à la compétence. Tout le monde disait que le seul compétent était Jean-Claude Blanc. A la communication par exemple, tout le monde se marche sur les pieds » a déclaré Riolo, qui regrette le manque de clarté dans l'organigramme parisien.

« Il y a un groupe Whatsapp officieux où on coupe des têtes »