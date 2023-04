Lâché par le PSG, il fait une terrible annonce

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a rejoint Chelsea librement et gratuitement après la finale de la Ligue des Champions. Agé de 38 ans, l'international brésilien n'a pas réussi à mener son équipe vers le dernier carré de la Coupe aux Grandes Oreilles ce mardi soir. Alors que les Blues ont été sorti par le Real Madrid, Thiago Silva a estimé qu'il s'agissait peut-être de son dernier match de C1.

Alors que son contrat avec le PSG se terminait le 30 juin 2020, Thiago Silva a été prolongé de quelques semaines pour pouvoir finir le Final 8 de la Ligue des Champions avec son équipe. Après la défaite en finale contre le Bayern (1-0), le club de la capitale a laissé filer son ancien capitaine librement et gratuitement vers Chelsea. Leonardo ayant décidé très tôt de ne pas le prolonger.

Le Real Madrid élimine Chelsea en quart de finale

Présent en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison - contrairement au PSG - Thiago Silva a dû se frotter au Real Madrid avec Chelsea. Toutefois, les Blues ont sombré face à l'ogre merengue. Interrogé au micro de Canal + après l'élimination de son équipe, Thiago Silva a confié qu'il pouvait ne plus jamais jouer en C1 , sachant que son club est classé 11ème en Premier League et qu'il a déjà soufflé ses 38 bougies.

«Peut-être que c'était mon dernier match de Ligue des Champions»