PSG : Le nouveau Thierry Henry pour remplacer Mbappé ?

L'été dernier, le PSG a laissé filer Kylian Mbappé dont le contrat prenait fin. Le capitaine de l'équipe de France s'est engagé avec le Real Madrid, mais le club de la capitale n'a pas recruté de joueur pour le remplacer. C'est la raison pour laquelle Bradley Barcola a pris une nouvelle ampleur à Paris cette saison. Un profil qui est d'ailleurs comparé à Thierry Henry.

D'ailleurs, le profil de l'ancien Lyonnais est comparé à celui de Thierry Henry par Olivier Kapo.

Barcola, le nouveau Thierry Henry ?

« Il a la vitesse, le dribble, l’efficacité. Et, en plus, sa marge de progression est énorme. Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur ! Il a la réussite devant le but, cette facilité un peu à la Thierry Henry. Il peut tirer au sol, en l’air. En un contre un, il va essayer de rentrer balle au pied. Il a toujours la tête levée, c’est un talent qu’il faut accompagner », estime l’ancien Auxerrois dans les colonnes de L’EQUIPE. Un avis partagé par Xavier Gravelaine : « C’est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps. Quand il est en forme, il faut s’accrocher pour le stopper ! Barcola a le potentiel pour devenir le numéro un au PSG et en équipe de France. Il va finir entre 15 et 20 buts sans problème ».

«Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur !»

De son côté, Frédéric Piquionne estime que Bradley Barcola doit encore trouver de la régularité sur la scène européenne . « Il a changé de dimension en signant au PSG. On lui demande d’être performant tout de suite et il répond présent en étant décisif, il enchaîne les matchs aboutis. Les paliers sont franchis les uns après les autres, en club comme en sélection. Et maintenant ça doit passer par l’Europe. Il doit faire gagner son équipe en Ligue des champions ». Même son de cloche du côté de Sidney Govou : « Barcola a la capacité de passer ce palier supplémentaire en Ligue des champions. Dorénavant, les adversaires vont se méfier de lui, il ne pourra pas profiter de l’effet nouveauté et il n’aura plus autant d’espaces. Mais il est capable de faire des grandes choses ».