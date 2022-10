Foot - PSG

PSG : La révolution de Kylian Mbappé repoussée par la FFF ?

Publié le 18 octobre 2022 à 00h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a allumé la mèche avec son boycott de l’opération marketing de l’Équipe de France en septembre dernier et la FFF a plié en affirmant que des changements à la convention collective des droits à l’image allaient être effectués dans les plus brefs délais. Mais la réalité serait tout autre.

Lors du dernier rassemblent de l’Équipe de France, Kylian Mbappé lançait une nouvelle bataille à la Fédération française de football le 19 septembre dernier en expliquant par le biais d’un communiqué qu’il avait pris la décision de boycotter la séance photo programmée pour le lendemain avec les sponsors de la FFF. Voyant Mbappé refuser reprendre part à l’opération marketing de l’Équipe de France, la Fédération française de football publiait à son tour un communiqué dans lequel il était stipulé ceci. « Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur, et d'un responsable du marketing, la FFF s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection ».

Les joueurs n’ont pas encore fait leurs retours à la FFF pour la convention

Cependant, cela fait à présent un mois que cette prise de mesure a été annoncée et comme L’Équipe l’a souligné ce lundi soir, ce serait tout simplement « le calme plat ». Selon les informations du quotidien sportif, la FFF aurait demandé aux joueurs des Bleus de communiquer leurs diverses revendications, mais à l’instant T, aucun retour n’aurait été effectué alors que les clans de certaines têtes d’affiches de l’Équipe de France devraient se réunir autour d’une table dans les prochains jours afin de discuter de la question. De son côté, Kylian Mbappé traverse une période suffisamment délicate avec le PSG et l’extrasportif.

Pas de réels changements avant le Mondial sur la convention collective des droits à l’image ?