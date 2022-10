Foot - Équipe de France

Équipe de France : Zidane, Platini… Le Graët s’enflamme pour le Ballon d’Or de Benzema

Publié le 17 octobre 2022 à 22h30 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 22h47

Ce lundi, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or. Du haut de ses 34 ans, l’attaquant du Real Madrid devient le cinquième joueur français de l'histoire à remporter le prestigieux trophée. Après la cérémonie, Noël Le Graët n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer la victoire de l’international français.

Vingt-quatre ans après le sacre de Zinedine Zidane, Karim Benzema a décroché son premier Ballon d’Or ce lundi soir. Sans surprise, l’attaquant du Real Madrid a devancé Sadio Mané et Kevin De Bruyne grâce à sa dernière saison spectaculaire, faisant de lui le grand favori de cette 66e cérémonie. « C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus », a confié Benzema sur la scène du théâtre du Châtelet.

« Karim est un attaquant hors norme »

Président de la FFF, Noël Le Graët n’a pas caché sa joie après avoir assisté à la victoire de Karim Benzema. « Je suis vraiment très heureux pour Karim qui mérite amplement ce Ballon d’or. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français au côté de Kopa, Platini, Papin et Zidane. Karim est un attaquant hors norme, qui peut faire la différence à tout moment sur son talent pur, un geste, une inspiration mais c’est aussi un joueur au service du collectif, qui sait s’effacer pour faire marquer », confie Noël Le Graët dans un communiqué relayé par RMC .

« Ce qu’il réalise depuis treize ans dans l’un des plus grands clubs du monde est unique »