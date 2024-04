PSG : La mèche est vendue à Barcelone pour le choc !

Thomas Bourseau

Pedri (21 ans) a ébloui le Parc des princes de par sa justesse technique au moment de délivrer un caviar à Raphinha dès son entrée en jeu mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-2). Pour la seconde manche à Barcelone, Xavi Hernandez prévoirait le titulariser.

Le PSG va avoir fort à faire le mardi 16 avril sur la pelouse de Montjuic. En effet, il faudra que les hommes de Luis Enrique réussissent ce qu’aucun autre club français n’a effectué par le passé : se qualifier au tour suivant en Coupe d’Europe après avoir perdu la première manche (3-2 au Parc des princes mercredi).

Entré en jeu, Pedri a fait mal au PSG

Après sa victoire en terres parisiennes cette semaine pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des champions, le FC Barcelone semble être en phase de récupérer un élément majeur dans son onze de départ. Remplaçant au coup d’envoi mercredi pour cause d’un retour de blessure, Pedri était entré en jeu et délivrait la passe décisive à Raphinha pour le but de l’égalisation.

Pedri de retour dans le onze de départ du Barça pour le PSG ?