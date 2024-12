PSG : La folle prémonition de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse quelques heures avant le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial des clubs, Luis Enrique a été interrogé sur cette nouvelle compétition. Et l'entraîneur du PSG s'était dit certain que les Parisiens affronteraient Botafogo. Et le tirage au sort lui a donné raison. Une prémonition assez folle.

Pour la première fois de l'histoire, l'été prochain, le premier Mondial des Clubs aura lieu. Il se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, comme une répétition générale avant la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord en 2026. 32 équipes représentants cinq continents seront présentes, et le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Miami.

Le PSG dans le groupe B avec Botafogo

Et ce tirage au sort a placé notamment le PSG dans le groupe B en compagnie d'un autre club européen, l'Atlético de Madrid, de la franchise des MLS des Seattle Sounders et des Brésiliens de Botafogo. Et pour Luis Enrique, ce n'est absolument pas une surprise, puisqu'il avait tout deviné avant le tirage au sort.

Luis Enrique avait tout vu !

En effet, en conférence de presse jeudi, Luis Enrique a été interrogé par une journaliste brésilienne sur le tirage au sort du Mondial des clubs. Et sa réponse semble prémonitoire. « Je crois que cela va être une compétition très attractive. Je n'ai pas le moindre doute vu toutes les équipes concernées. Avoir une Coupe du monde des clubs, c'est passionnant. Maintenant, dites-moi qui est le meilleur club brésilien qualifié pour la compétition ? (La journaliste lui répond Botafogo). Alors nous allons affronter Botafogo, c'est certain. PSG/Botafogo, c'est sûr. Je peux quasiment le garantir », a lâché le coach du PSG, rapporté par CulturePSG.