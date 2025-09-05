PSG : «Je souffrais», il balance sur Lionel Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A plusieurs reprises depuis son départ du PSG, Lionel Messi a confié qu’il n’avait pas réellement apprécié son passage à Paris. L’alchimie entre l’octuple Ballon d’Or et les supporters parisiens n’a pas fonctionné, au plus grand dam de Mauricio Pochettino. L’ancien coach parisien a affirmé que son compatriote argentin n’a pas été mis dans les meilleurs conditions chez les Rouge et Bleu.

Depuis 2023, Lionel Messi passe des jours heureux à l’Inter Miami. Le champion du monde 2022 a quitté le PSG après deux années très compliquées en France. Critiqué par les supporters parisiens, l’octuple Ballon d’Or n’a jamais retrouvé son niveau légendaire constaté à Barcelone.

Pochettino a côtoyé La Pulga au PSG Si le mariage entre « la Pulga » et le PSG n’a pas fonctionné, Mauricio Pochettino lui, apprécie les souvenirs que lui ont laissé les vedettes parisiennes de l’époque : « Ce que j'ai appris pendant mon passage au PSG, c'est à distinguer les obligations de ce type de joueurs (Messi, Mbappé et Neymar) », a confié l’entraîneur argentin auprès du journaliste Josep Pedrerol.