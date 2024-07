PSG : Il sort du silence pour ce transfert à 58M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes cet été, en vain pour le moment. C'est ainsi que le club de la capitale aurait activé une nouvelle piste ces derniers jours, à savoir Nico Williams qui dispose d'une clause libératoire estimée à 58M€. Mais le FC Barcelone semble avoir de l'avance de ce dossier. Hansi Flick a d'ailleurs évoqué ce dossier.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant un nouvel attaquant d'envergure internationale. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé comme celle menant à Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen ou encore Rafael Leao, des dossiers qui ont désormais peu de chance d'aboutir, poussant le PSG à s'orienter vers d'autres pistes compte tenu des difficultés liées à ces transferts.

Le PSG se lance dans la course au transfert de Nico Williams

Ainsi, le nom de Jadon Sancho revient avec insistance, mais selon The Athletic et MARCA, le PSG s'intéresse également à Nico Williams, qui sort d'un Euro très convaincant avec l'Espagne. Il faut dire que l'ailier de l'Atheltic Bilbao possède l'immense avantage d'avoir une clause libératoire estimée à 58M€ ce qui le rend très accessible. Cependant, le FC Barcelone semble également très intéressé. Et Hansi Flick est sorti du silence dans ce dossier.

Flick évoque le cas Nico Williams

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Hansi Flick a évoqué l'intérêt du Barça pour Nico Williams. « Ce que j'ai appris dans ce travail, c'est que Nico n'est pas un joueur du Barça et que je n'ai rien à dire à ce sujet. Il joue pour un autre club et je me concentre sur mon équipe. Je ne peux rien ajouter de plus », assure le nouvel entraîneur du FC Barcelone, assez peu loquace sur le cas de l'ailier espagnol, également dans le viseur du PSG.