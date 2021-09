Foot - PSG

PSG : Guardiola est «amoureux» d'une star de Pochettino !

Publié le 30 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

De retour de blessure, Marco Verratti a livré une magnifique prestation contre Manchester City qui lui a valu les louanges de Pep Guardiola.

Blessé depuis le rassemblement de la sélection italienne, Marco Verratti n'avait disputé que deux matches avec le PSG jusque-là. Contre Manchester City, le natif de Pescara faisait donc son grand retour et alors qu'il aurait pu débuter sur le banc compte tenu de son manque de compétition, Mauricio Pochettino a finalement décidé de l'aligner d'entrée dans son onze de départ. Et compte tenu de la prestation de l'Italien, c'était la bonne solution. Après la victoire du PSG (2-0), même Pep Guardiola a fait part de son admiration pour Marco Verratti.

«C’est un joueur exceptionnel»