PSG : Grosse surprise avec deux champions du Monde !

En débarquant au PSG lors du dernier mercato estival, Willian Pacho savait qu'il serait mis en concurrence avec Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe à leur retour de blessure. Et pourtant, le défenseur central équatorien a été bluffé par l'accueil réservé par les deux champions du Monde français, et il ne manque pas de le faire savoir.

Miné par les blessures longue durée de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, la direction du PSG avait décidé de renforcer son secteur défensif avec une nouvelle recrue lors du dernier mercato estival. C'est la raison pour laquelle Willian Pacho (23 ans) est arrivé de l'Eintracht Francfort pour 40M€, et l'international équatorien est donc venu faire de l'ombre aux deux champions du Monde 2018 du PSG. D'ailleurs, dans un entretien accordé à Carré, Pacho s'avoue très surpris par l'accueil réservé par Kimpembe et Hernandez à son arrivée a club.

« Je ne m’attendais pas à ça »

« Oui, ils sont vraiment formidables. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi bienveillants. La vérité, c’est que depuis mon arrivée, j’ai beaucoup apprécié leur attitude en tant que personne, et la façon dont ils m’ont accueilli, ils m’aident à apprendre et à progresser, les rivaliser sainement et positivement », confie Willian Pacho, bluffé par l'attitude de Kimpembe et Hernandez au PSG.

Et le nouveau défenseur du PSG ne craint pas la concurrence avec les deux joueurs de l'équipe de France, qui évoluent au même poste de défenseur central gaucher : « En ce moment, nous jouons très souvent, il y a beaucoup de matchs, et je sais qu’à la fin, nous aurons besoin de toute l’équipe, de tout le groupe et pour ça nous sommes tous prêts. Il n’y a rien de mieux qu’avoir de bonnes relations, tu es une camaraderie, un esprit de famille, pour inventer tout ce qui arrive dans les matchs que nous allons jouer », indique Pacho.