Foot - PSG

PSG : Giflé par Neymar, il fait d’étonnantes révélations

Publié le 30 septembre 2022 à 00h30 par Thibault Morlain

En 2019, Rennes remportait la Coupe de France face au PSG. Et comme si la soirée n’était déjà pas joyeuse, Neymar s’est retrouvé au coeur de la polémique. En effet, le numéro 10 avait pété les plombs après la rencontre en giflant un supporter. Alors qu’on pensait que cette affaire était de l’histoire ancienne, voilà que le supporter en question s’est exprimé, faisant alors d’étonnantes confidences.

Après la défaite du PSG en Coupe de France en 2019, Neymar était clairement remonté. Et un supporter présent au Stade de France en alors fait les tribunes. En effet, le Brésilien avait, ce soir là, giflé un supporter. Une polémique qui redevient d’actualité aujourd’hui, notamment suite aux dernières révélations concernant le possible traffic d’influence dont le PSG aurait profité avec certains anciens des forces de l’ordre.

« Et lui, on lui lâche les loups ? On peut ? »

Pourquoi l’affaire de la gifle de Neymar fait donc à nouveau parler ? A l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche , le supporter en question est sorti du silence. Nelson, de son prénom, qui avait été entendu par la DGSI, a expliqué : « Les mêmes policiers m’ont indiqué qu’un des responsables de toute cette affaire avait écrit à un proche du PSG: "Et lui, on lui lâche les loups ? On peut ?" (...) J’ai compris que j’avais été espionné, qu’on avait recherché mon nom pour me nuire. À l’époque de cette histoire, mon nom s’était, très vite, retrouvé sur les réseaux sociaux. Je comprends mieux maintenant. Tout était organisé ».

« Ça s’est transformé en un lynchage public »