PSG : En plein clash, Al-Khelaïfi se lâche sur Mbappé

Après le sacre du PSG en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à remercier l'ensemble des salariés du club sur le plateau de C à Vous. Il a également été interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé cette saison, alors que la relation entre les deux hommes serait glaciale. Malgré les tensions qui règnent en coulisses, le responsable qatari a été calme.

Invité de l’émission C à Vous sur France 5 ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi est revenu longuement sur le sacre de son équipe en Ligue des champions. Un accomplissement pour le président du PSG , qui espérait ce trophée depuis près de 14 ans, soit depuis l’arrivée du Qatar à Paris . Cette victoire est surtout celle d’un projet basé sur le collectif et la cohésion. Al-Khelaïfi l’a réaffirmé sur le plateau d’ Anne-Elizabeth Lemoine.

Luis Enrique rend hommage aux salariés

« La star, c’est l’équipe. C’est l’ADN du club aujourd’hui, le PSG est plus important que tout le monde. On a des stars, beaucoup de joueurs. Mais les stars travaillent pour l’équipe. On a une famille, 23 soldats, tout le monde ensemble sur le terrain en dehors, on a un coach magnifique, le meilleur conseiller sportif, un staff médical… C’est une équipe complète » a déclaré le président du PSG.