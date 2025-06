Kylian Mbappé : Le transfert choc à 100M€ !

L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas été bénéfique sur tous les plans pour le Real Madrid. Certains joueurs ont vécu en plein malaise, comme Rodrygo. L’international brésilien ne semble plus vraiment épanoui dans le vestiaire madrilène. De ce fait, l’attaquant de 24 ans pourrait envisager un départ dès cet été.

En signant Kylian Mbappé , le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato l’été dernier. Mais l’arrivée de l’attaquant de 26 ans n’a pas été bénéfique pour tout le monde. Sur le plan personnel, l’ancien du PSG a brillé. L’international français a remporté le Pichichi et le Soulier d’Or. Mais dans l’aspect collectif, rien ne s’est déroulé comme prévu.

Rodrygo ne se sent plus à son aise avec Mbappé

En effet, l’arrivée de Kylian Mbappé a déséquilibré le onze du Real Madrid et certains joueurs ont été plongé dans un certain malaise. C’est notamment le cas de Rodrygo, qui a vu Carlo Ancelotti lui attribuer un autre rôle. L’international auriverde a eu du mal à s’y faire, et cela s’est senti dans ses performances.