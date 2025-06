Transfert à 0€, l’accord qui va dégoûter le PSG ?

Avec les possibles départs de Marquinhos ou de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain se serait mis à la recherche d’un défenseur central. La piste la plus commentée semble mener à Cristhian Mosquera, jeune talent du FC Valence qui aurait toutefois tapé dans l’œil de nombreux autres clubs en Europe.

Le PSG piste Mosquera

Le casting semble déjà avoir été lancé et plusieurs noms ont fuité ces derniers jours. Il y en a toutefois un qui revient régulièrement et c’est celui de Cristhian Mosquera défenseur central âgé de 20 ans qui évolue actuellement au FC Valence. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, il pourrait être le prochain gros coup du PSG.