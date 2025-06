Donnarumma - PSG : La signature aux États-Unis est annoncée !

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a quelques jours et un premier dossier important se dessine déjà pour le Paris Saint-Germain. Héros de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’approche en effet de la fin de son contrat et sans une prolongation rapide, son avenir pourrait devenir un véritable cas.

Une Ligue des Champions et puis s’en va ? Grand acteur des succès du PSG cette saison, Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et ce n’est pas pour ses prestations, mais plutôt pour son avenir ! Car l’international italien se retrouve à un an de la fin de son contrat et une prolongation n’est toujours pas en vue.