PSG : Deschamps se lâche sur les galères de Mbappé

Pierrick Levallet

La dernière saison de Kylian Mbappé n'aura pas été aussi belle qu'espérée. Très en forme lors de la première partie de l'exercice 2023-2024, l'international français a fini par voir Luis Enrique réduire drastiquement son temps de jeu après l'annonce de son départ en février. Didier Deschamps n'a alors pas manqué de se livrer sur les galères de son capitaine avant l'Euro 2024.

Kylian Mbappé aura vécu deux saisons au PSG cette année. L’international français, très en forme, semblait intouchable aux yeux de Luis Enrique lors de la première partie de l’exercice 2023-2024. Mais à partir du mois de février, tout a changé pour la star de 25 ans. Ce mois-là, le natif de Bondy avait annoncé son départ à la direction parisienne en privé.

Tout a changé pour Mbappé au PSG

Résultat, Luis Enrique s’est mis à se passer de ses services en Ligue 1. Le coach du PSG avait réduit drastiquement son temps de jeu et avait justifié cela par le fait qu’il souhaitait préparer l’avenir sans Kylian Mbappé. Par la suite, les relations sont devenues glaciales entre le champion du monde 2018 et Nasser Al-Khelaïfi. Le capitaine de l’équipe de France a vécu des galères au PSG cette saison, et Didier Deschamps n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.

«Il a cette capacité à gérer de gérer les situations»