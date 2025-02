PSG : «Des coui*lons», Ménès craque après ce coup hallucinant

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Toulouse. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés par le plus petit des scores. Dans une vidéo publiée après le coup de sifflet final de la rencontre, Pierre Ménès a pointé du doigt le plan de jeu du TFC.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG était en déplacement à Toulouse, au Stadium. Sans surprise, la bande à Marquinhos s'est imposée 1-0 contre le TFC, et ce, même si Luis Enrique a fait tourner pour cette rencontre. En effet, Gianluigi Donnarumma a été laissé au repos, tandis que Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Ousmane Dembélé étaient sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

PSG : La tactique de Toulouse est hallucinante

Via Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès a analysé la victoire du PSG face à Toulouse. Et le journaliste français a taclé sèchement Carles Martínez Novell, le coach du TFC, estimant qu'il n'a pas du tout adopté le bon plan de jeu contre l'équipe de Luis Enrique.

«Une équipe de National qui reçoit le PSG»

« Sans forcer du tout, le PSG a gagné 1-0 à Toulouse, avec comme d'habitude une équipe remaniée de Luis Enrique. Il y avait énormément de titulaires sur le banc ou carrément à Paris. Ils ont été aidé par la tactique assez hallucinante de Toulouse, qui a joué comme une équipe de National qui reçoit le PSG en Coupe de France. On met le bus et on espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Avec une équipe du PSG autant remaniée, il y avait moyen d'avoir un petit peu plus d'ambition dans le jeu, et de ne pas se retrouver finalement comme des coui*lons à la fin du match, à avoir perdu 1-0 sans avoir essayé grand chose », a pesté Pierre Ménès. Ce coup de gueule ne devrait pas du tout plaire à l'entraineur et aux joueurs de Toulouse.