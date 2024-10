PSG : Dans la tourmente, Luis Enrique reçoit enfin du soutien !

Axel Cornic

La défaite face à Arsenal en Ligue des Champions (2-0) a fait beaucoup de mal à l’image de Luis Enrique, qui tant sur le plan sportif que de la communication se fait largement critiquer ce mercredi. Pourtant, le coach du Paris Saint-Germain peut encore compter sur quelques soutiens pour comprendre sa vision des choses en cette période délicate.

Que se passe-t-il avec Luis Enrique ? L’ancien sélectionneur de l’Espagne nous a habitué à des choix tactiques surprenant depuis son arrivée au PSG, mais dernièrement il semble être passé à un autre niveau. Sa décision d’exclure Ousmane Dembélé pour la rencontre face à Arsenal n’a d’ailleurs fait qu’alimenter les débats.

« On va tout remettre en cause ? »

Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a toutefois décidé de prendre la défense de Luis Enrique, après ce revers en Ligue des Champions. « Ce n’était pas un match couperet. La Ligue des champions continue. Lui s’est trompé, mais c’est la vérité de ce match. On va tout remettre en cause ? Il a tout gagné sur la scène nationale, il a fait progresser des joueurs et créé une équipe » a lancé l’ancien joueur du PSG, dans son émission Rothen s’enflamme.

« On entend que Luis Enrique est un tocard, alors qu’il donne tort à ses détracteurs »

« Soyez objectif, reconnaissez tout ce qu’il a fait de bien. La défaite contre Arsenal a un petit goût amer, oui. Mais je me dis qu’ils ne sont pas si loin » a poursuivi Rothen, au micro de RMC Sport. « Tu peux voir le verre à moitié plein ou vide. La deuxième mi-temps du PSG est cohérente. Je ne veux pas trouver de circonstances atténuantes, ils n’ont pas fait un bon match. Mais on entend que Luis Enrique est un tocard, alors qu’il donne tort à ses détracteurs ». A noter que si au sein du vestiaire du PSG certains ne semblent pas comprendre l’Espagnol, il garderait tout de même l’entière confiance de ses dirigeants.