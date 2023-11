PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery, Thierry Henry vide son sac

Arnaud De Kanel

Blessé à la cheville en inscrivant son tout premier but en équipe de France lors de sa première titularisation, Warren Zaïre-Emery a été contraint de céder sa place. Un coup dur pour le jeune milieu de terrain du PSG (17 ans), qui ne devrait pas rejouer d'ici 2024. Après l'avoir pris sous son aile avec les Espoirs, Thierry Henry est peiné.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Warren Zaïre-Emery. Sorti blessé, le milieu de terrain du PSG n'a même pas eu le temps de célébrer son premier but en Bleu, puisqu'il souffre d'une grosse entorse à la cheville. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en 2024, et qui est venue entacher ses grands débuts en équipe de France. Thierry Henry a réagi à la blessure de son ancien protégé ce dimanche en conférence de presse.

«Je pense que tout le monde était un peu triste»

« C'est dur. Je vais être honnête avec vous, on a tous regardé le match pour voir Warren, sans manquer de respect à qui que ce soit. On voulait juste voir Warren pendant l'hymne, le voir rentrer sur le terrain, le voir marquer. (...) Donc oui, l'émotion a été un peu bizarre parce que tu sautes de joie et puis il reste au sol... Tu vois le docteur lui demander si ça va et il dit "oui ça va", mais si tu regardes son visage, tu vois que ça ne va pas. Je pense que tout le monde était un peu triste », a lâché Thierry Henry face aux journalistes, avant de poursuivre.

«Qu'il se rétablisse bien, en espérant le voir le plus rapidement possible»