PSG - Clash : Real Madrid, Qatar... Leonardo n'a pas calmé Javier Tebas !

Publié le 15 septembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Malgré les propos de Leonardo, Javier Tebas ne semble pas calmé et a de nouveau critiqué ouvertement le PSG et sa gestion économique.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, les critiques n'ont jamais cessé. Et le plus régulièrement, elles viennent d'un homme : Javier Tebas. Le président de la Liga ne manque jamais l'occasion de fracasser le club de la capitale et sa gestion économique. Les critiques se sont d'ailleurs accélérées avec le transfert de Neymar, et encore plus avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG cet été. Une situation commentées par Leonardo au micro de Canal+ qui ne cache pas que le critiques de Javier Tebas sont totalement infondées. « Pour moi elles sont déplacées. Je ne vois pas une personne de son rôle avoir des déclarations comme celles-là. Mais à mon avis, c'est plus pour faire parler de lui et de la Liga, dans un moment où elle n’est pas en très bonne santé, qu’autre chose. Nous on respecte toutes les règles du FPF. On a des personnes qui s’occupent de ça. Dans tout ce qu’on fait, on considère le FPF. C’est pour ça qu’il n’y a rien qui n’est pas en accord avec les règles », lance le directeur sportif du PSG. Mais visiblement, cela n'a pas suffi à calmer Javier Tebas.

«Le Real Madrid ne pourra jamais être comme le PSG car le Real Madrid ne triche pas»