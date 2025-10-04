PSG : Catastrophe provoquée par l'OM, l'annonce choc !

Depuis le rachat de QSI, le PSG n'a cédé la Ligue 1 qu'à trois reprises. Après avoir remporté le Classique face au club parisien, l'OM est dans une excellente dynamique. Alors que son équipe vient de battre le FC Metz, Matt O’Riley a annoncé qu'elle était prête à plomber le PSG en remportant le championnat cette saison.
Ce samedi après-midi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Metz. Sans surprise, le club olympien est venu à bout de la lanterne rouge en Ligue 1, l'emportant 3-0.
L'OM veut détrôner le PSG en Ligue 1
Leader provisoire de Ligue 1 avant les autres matchs de la septième journée, l'OM s'imagine bien remporter le titre à l'issue de cette saison. Interrogé au micro de BeIN SPORTS, Matt O’Riley a fait part des ambitions XXL de son équipe.
«C’est possible, on y croit»
« La victoire contre Metz ? Ça fait du bien. On savait que ça n’allait pas être facile. On n’a pas bien commencé la saison. On a été concentrés mentalement aujourd’hui. Le titre ? C’est possible bien sûr. On ne pense pas aussi loin, mais on y croit. On fait confiance à notre processus. On a un bon esprit d’équipe, avec beaucoup de personnalité et de caractère », a reconnu Matt O’Riley, recrue estivale de l'OM. Depuis le rachat de QSI, et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a laissé filer le titre en Ligue 1 qu'à trois reprises : en 2021 (LOSC), en 2017 (AS Monaco) et en 2012 (Montpellier HSC). Un sacre de l'OM cette saison serait donc un immense exploit. D'autant que le PSG vient de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire.