PSG : Catastrophe provoquée par l'OM, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI, le PSG n'a cédé la Ligue 1 qu'à trois reprises. Après avoir remporté le Classique face au club parisien, l'OM est dans une excellente dynamique. Alors que son équipe vient de battre le FC Metz, Matt O’Riley a annoncé qu'elle était prête à plomber le PSG en remportant le championnat cette saison.

Ce samedi après-midi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Metz. Sans surprise, le club olympien est venu à bout de la lanterne rouge en Ligue 1, l'emportant 3-0.

L'OM veut détrôner le PSG en Ligue 1 Leader provisoire de Ligue 1 avant les autres matchs de la septième journée, l'OM s'imagine bien remporter le titre à l'issue de cette saison. Interrogé au micro de BeIN SPORTS, Matt O’Riley a fait part des ambitions XXL de son équipe.