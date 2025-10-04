Le PSG a choisi le remplaçant de Dembélé, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique a décidé de redonner sa chance à Gonçalo Ramos. Privé d'Ousmane Dembélé, le coach du PSG devrait titulariser le buteur portugais à la pointe de son attaque.

Après sa victoire à Barcelone ce mercredi soir, le PSG doit se frotter au LOSC au stade Pierre Mauroy. En effet, les hommes de Luis Enrique vont affronter les Dogues ce dimanche soir, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1.

LOSC-PSG : Ramos titularisé en pointe ? Privé d'Ousmane Dembélé, blessé, Luis Enrique sait déjà qui il va titulariser à la pointe de son attaque ce dimanche soir. D'après Le Parisien, l'entraineur du PSG devrait relancer Gonçalo Ramos d'entrée, et ce, même s'il a manqué ses dernières sorties lorsqu'il était aligné dès le coup d'envoi. D'ailleurs, Gonçalo Ramos est l'actuel meilleur buteur de l'histoire du PSG, et ce, en tant que remplaçant.