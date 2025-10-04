PSG - «Tout le monde va savoir» : Le grand secret de Luis Enrique !

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lille dimanche soir, Luis Enrique a été interrogé sur la façon dont le PSG avait corrigé ses problèmes sur les coups de pied arrêtés. Mais le coach espagnol a refusé de dévoiler son grand secret.
Ces dernières années, le PSG a longtemps été en difficulté sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Les Parisiens concédaient effectivement de nombreux buts sur ces phases de jeu, sans en marquer. Mais clairement, le PSG a travaillé et corrigé ce point faible. Luis Enrique a donc été interrogé sur son secret pour inverser la tendance. Mais il refuse d'y répondre.
Luis Enrique refuse de dévoiler un secret
« Non, si je l’explique, tout le monde va savoir ! On travaille comme toutes les équipes. On s’est déjà amélioré la saison passée, surtout en Ligue des champions. On a eu des meilleures statistiques défensivement et offensivement. On veut continuer sur ce chemin », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'assurer que en équipe peut toujours progresser.
« Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu’on peut améliorer. Je pense que notre niveau moyen est très haut et on peut le voir pendant le match. On a cette mentalité et le caractère pour réussir à être tout le temps dans le match. C’est une caractéristique difficile à avoir. Si on regarde les stats de la saison passée et la façon dont on a renversé des résultats en fin de match, on voit qu’on ne laisse rien. Nous sommes une équipe qui est prête à surmonter toutes les difficultés. Je suis content d’avoir cette mentalité », ajoute Luis Enrique.