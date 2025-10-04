PSG - «Tout le monde va savoir» : Le grand secret de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lille dimanche soir, Luis Enrique a été interrogé sur la façon dont le PSG avait corrigé ses problèmes sur les coups de pied arrêtés. Mais le coach espagnol a refusé de dévoiler son grand secret.

Ces dernières années, le PSG a longtemps été en difficulté sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Les Parisiens concédaient effectivement de nombreux buts sur ces phases de jeu, sans en marquer. Mais clairement, le PSG a travaillé et corrigé ce point faible. Luis Enrique a donc été interrogé sur son secret pour inverser la tendance. Mais il refuse d'y répondre.

Luis Enrique refuse de dévoiler un secret « Non, si je l’explique, tout le monde va savoir ! On travaille comme toutes les équipes. On s’est déjà amélioré la saison passée, surtout en Ligue des champions. On a eu des meilleures statistiques défensivement et offensivement. On veut continuer sur ce chemin », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'assurer que en équipe peut toujours progresser.