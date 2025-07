PSG : Catastrophe en direct, c'est le choc !

Peu avant la mi-temps de PSG-Bayern, Jamal Musiala s'est blessé gravement. A la suite d'un contact avec Gianluigi Donnarumma, le crack de 22 ans a été victime d'une fracture du péroné. Interrogé sur Jamal Musiala, Julian Nagelsmann - le sélectionneur de l'Allemagne - a tenu à faire passer un message fort.

Fracture du péroné pour Jamal Musiala

Opposé au Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG s'est imposé 2-0, et ce, même si Willian Pacho et Lucas Hernandez ont écopé d'un carton rouge en deuxième mi-temps. Malheureusement pour le Bayern, il a perdu à la fois la rencontre et Jamal Musiala. En effet, le jeune talent de 22 ans s'est blessé sérieusement dans les derniers instants du premier acte. Fauché par Gianluigi Donnarumma, lors d'une sortie de ce dernier, Jamal Musiala souffre d'une fracture du péroné. Contraint de passer par la case opération, le numéro 10 bavarois va manquer plusieurs mois de compétition.