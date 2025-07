Mercato : Surprise, ce joueur du PSG annonce sa prochaine destination ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait prendre un tout autre tournant dans les prochains jours. En effet, dans le sens des départs, Paris souhaite se séparer de plusieurs éléments indésirables. Initialement dans le viseur de Fenerbahçe, Milan Skriniar lui, a affirmé qu’il aimerait bien retrouver la Serie A en rejoignant Naples.

Actuellement présent aux États-Unis pour la Coupe du monde des Clubs, le PSG et ses dirigeants travaillent en parallèle sur le mercato estival. Si dans le sens des arrivées, le club parisien vise toujours l’Ukrainien Illya Zabarnyi , c’est surtout dans le sens des départs que ça devrait s’animer pour Paris .

Luis Enrique ne compte plus sur de nombreux joueurs envoyés en prêt la saison dernière comme Milan Skriniar . Ayant retrouvé du rythme du côté de Fenerbahçe , le défenseur slovaque pourrait rester sous les ordres de José Mourinho , alors que le club turc serait disposé à offrir 15M€ pour se l’offrir. Cependant, ce dimanche, Skriniar a évoqué une autre destination possible pour lui.

« Tout est ouvert pour moi maintenant »

« Moi à Naples ? Lobotka est l'un de mes meilleurs amis, alors voyons voir... Bien sûr, j'aimerais jouer avec Lobotka. Tout est ouvert pour moi maintenant. Les nouvelles concernant Naples ne sont que des rumeurs. J'ai vécu en Italie pendant 7,5 ans et cela me manque. J'ai un agent italien et des amis italiens, l'Italie est toujours dans mon cœur », a répondu le joueur du PSG au micro de CalcioNapoli24 ce dimanche.