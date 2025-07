Transfert à 60M€, Pierre Ménès confirme un énorme coup au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation exceptionnelle contre le Bayer Munich, Joao Neves a une nouvelle fois ébloui le monde du football, confirmant ainsi son impressionnante première saison avec le PSG. Recruté pour 60M€, le Portugais confirme que les Parisiens ont eu raison de réaliser un tel investissement. Et Pierre Ménès confirme cette tendance.

L'été dernier, le PSG a réalisé un mercato faible quantativement parlant, mais tellement important sur le plan de la qualité. Aux côtés de Matvey Safonov, Willian Pacho et Désiré Doué, Joao Neves avait très rapidement débarqué en provenance de Benfica pour environ 60M€. Un énorme coup compte tenu du fait que le milieu de terrain portugais est devenu un élément indispensable de Luis Enrique aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Et samedi contre le Bayern Munich, Joao Neves a de nouveau brillé. Etincellant, il a ébloui Pierre Ménès.

Pierre Ménès s'enflamme pour Joao Neves « La seconde période a débuté avec un PSG qui a augmenté son niveau de pressing avec un Joao Neves qui est monté en puissance, et c'est un euphémisme tant le jeune portugais, qui était lui aussi évidemment très marqué par le décès de Diogo Jota et son frère, a fait un match absolument invraisemblable du début à la fin », confie-t-il dans une vidéo sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.