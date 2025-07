Mercato - PSG : Ça se confirme avec Mourinho !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de Milan Skriniar et alors que Marco Asensio n’est pas très emballé à l’idée de le rejoindre, José Mourinho aimerait recruter un autre joueur du PSG. Fenerbahçe serait intéressé par Nordi Mukiele, de retour à Paris après avoir été prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, et des discussions seraient en cours entre les deux clubs.

José Mourinho veut faire son marché au PSG cet été. Après l’avoir accueilli en prêt l’hiver dernier, Fenerbahçe aimerait bien conserver Milan Skriniar (30 ans). L’international slovaque (77 sélections), arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, n’entre plus dans les plans du club de la capitale, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028.

Asensio pas très chaud pour rejoindre Fenerbahçe Autre joueur du PSG qui intéresse Fenerbahçe : Marco Asensio (29 ans). Une offre de 15M€ a même été formulée par l’équipe de José Mourinho, mais comme indiqué par L’Équipe, l’international espagnol (38 sélections), à qui il reste un an de contrat, n’est pas très emballé à l’idée de jouer en Turquie la saison prochaine.