OM - RC Lens : Le voyage qui met le feu au mercato !

Geoffrey Kondogbia a été aperçu au centre d'entraînement du RC Lens, son club formateur, en pleine période de mercato. Si le joueur de l'OM profite de ses vacances pour s'entraîner et se ressourcer, cette apparition dans le Nord de la France relance les rumeurs de départ, alors que son avenir à Marseille reste flou.

Kondogbia aperçu à Lens

Mais ce n’est pas le seul déplacement de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’OM, repositionné en défense centrale cette saison, a également fait un détour par son club formateur : le RC Lens. Il s’est rendu au centre d’entraînement des Sang et Or pour assister à leur match amical face à Boulogne, comme le rapporte La Provence. Kondogbia était accompagné de deux dirigeants lensois, Alaeddine Yahia et Jean-Louis Leca.