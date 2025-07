OM : Le gros problème d’argent pour le mercato !

L’OM poursuit activement son mercato estival, avec en ligne de mire l’arrivée de Sacha Boey en provenance du Bayern Munich. Mais malgré l’intérêt concret de la direction olympienne, le dossier s’annonce complexe. La volonté marseillaise de négocier un prêt ne convainc pas le club bavarois, qui n’est pas pressé de se séparer de son latéral.

Après avoir officialisé Facundo Medina et Angel Gomes , les dirigeants de l’OM ne comptent pas ralentir sur le mercato et auraient déjà ciblé les prochains noms qu’ils souhaitent voir débarquer sur la Canebière. Parmi eux figure le latéral droit du Bayern Munich : Sacha Boey . Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur français souhaiterait quitter l’Allemagne.

Un dossier compliqué

Cependant, le dossier s’annonce plus compliqué que prévu. Comme le révèle La Provence, le transfert de Sacha Boey vers l’OM serait encore loin d’être bouclé, malgré l’intérêt réel de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le joueur. Et si ce dossier prend du temps, ce serait pour plusieurs raisons.