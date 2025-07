Mercato : Un Parisien veut rejoindre l’OM !

Défenseur du Bayern Munich depuis janvier 2024, Sacha Boey pourrait déjà quitter l’Allemagne. Courtisé par l’OM mais aussi par son ancien club Galatasaray, le latéral formé à Rennes aurait une préférence claire pour le projet marseillais. Fan du PSG, le natif de la région parisienne privilégierait malgré tout une arrivée sur la Canebière.

Formé à Rennes , Sacha Boey a rejoint Galatasaray en 2021. Après un passage remarqué en Turquie, le défenseur tricolore a quitté le club stambouliote pour rejoindre le Bayern Munich en janvier 2024, contre 30 M€. Cependant, après seulement 18 mois passés en Bavière, Sacha Boey pourrait déjà partir, et l’OM serait intéressé par sa venue sur la Canebière.

Mais l’OM n’est pas le seul club à vouloir recruter Sacha Boey . En effet, Galatasaray ne serait pas contre un retour de son ancien latéral droit, comme le rapportent de nombreux médias turcs. Cependant, d’après les informations de La Provence, le natif de la région parisienne, et fan du PSG , ne souhaiterait pas revenir en Turquie.

Sacha Boey préfère l’OM !

Le quotidien marseillais explique que Sacha Boey préférerait rejoindre la Commanderie et serait séduit par le projet de Roberto De Zerbi. Avec la Ligue des champions à disputer la saison prochaine, l’OM semble être une destination plus attractive et pourrait en profiter pour signer de jolis noms.