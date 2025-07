Mercato - PSG : Un attaquant lâche une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG et présenté comme un grand espoir du club, Mahamadou Sangaré vient pourtant d'annoncer son départ. Meilleur buteur de la Youth League, le jeune attaquant a refusé de signer son premier contrat professionnel à Paris. Selon les dernières tendance, il devrait rejoindre Manchester City.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, plusieurs jeunes ont eu leur chance au PSG. C'est le cas notamment d'Ibrahim Mbaye ou encore de Senny Mayulu qui ont pu bénéficier d'un temps de jeu important la saison dernière. Et pourtant, tous les Titis n'en profitent pas pour saisir leur chance et décident de quitter leur club formateur. C'est le cas d'Axel Tape qui a rejoint le Bayer Leverkusen cet été. Et ce n'est pas tout puisque c'est désormais au tour de l'attaquant Mahamadou Sangaré d'annoncer son départ du PSG.

Mahamadou Sangaré annonce son départ du PSG « Mon aventure au Paris Saint-Germain s'achève, avec fierté et gratitude. Porter ce maillot a été un immense honneur, une expérience marquante dans un environnement d'excellence. J'ai grandi ici, humainement et sportivement. Merci aux coachs, coéquipiers, staffs et à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre. Un immense merci aux supporters. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Le PSG restera à jamais gravé dans mon histoire », écrit le jeune attaquant sur ses réseaux sociaux.