Mercato : L’OM veut boucler le transfert d’un autre Argentin !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli ont été rejoints par Facundo Medina, recruté en provenance du RC Lens, un autre Argentin pourrait débarquer à l’OM cet été. Les dirigeants marseillais sont annoncés sur la piste d’Ezequiel Fernandez, qui un an après son arrivée à Al-Qadsiah aimerait quitter l’Arabie Saoudite pour venir en Europe.

Si ce n’est pas la priorité cet été, l’OM pourrait avoir besoin de recruter au milieu de terrain. Car il y a plusieurs incertitudes dans ce secteur de jeu en comparaison avec l’effectif de la saison dernière. À commencer par le cas Ismaël Bennacer, prêté avec option d’achat par l’AC Milan l’hiver dernier. Une option d’achat estimée à 12M€ que l’Olympique de Marseille n’a pas levée.

Avenir incertain pour Bennacer et Rongier Comme indiqué par Le 10 Sport, les dirigeants marseillais ont tout de même essayé de faire revenir l’international algérien (50 sélections) en proposant un nouveau prêt, sans option d’achat obligatoire, ce qui a été refusé par l’AC Milan. Le salaire d’Ismaël Bennacer, qui perçoit 4M€ par an, est aussi un frein dans cette opération. Dans le même temps, l’avenir de Valentin Rongier est également incertain. Le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et a refusé une offre de prolongation formulée par l’OM.