Greenwood : Son remplaçant arrive à l'OM !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM entend étoffer son effectif afin de rester compétitif sur tous les tableaux. Mason Greenwood, homme fort de la saison dernière, aura besoin de souffler. Pour cela, le club cible plusieurs profils pour renforcer l’aile droite, dont Sacha Boey et Timothy Weah, très appréciés de Roberto De Zerbi.

L’OM a réalisé une bonne saison l’année dernière et a obtenu son ticket pour la prochaine Ligue des champions en terminant à la deuxième place du championnat. Mais qui dit Ligue des champions dit plus de matchs durant la saison, et l’OM doit se renforcer à des postes clés pour combler certaines lacunes et permettre à des joueurs comme Mason Greenwood de souffler un peu.