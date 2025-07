PSG : La fracture est confirmée, c'est la stupeur !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, lors de la victoire du PSG face au Bayern Munich (2-0), Gianluigi Donnarumma a involontairement blessé Jamal Musiala. Le phénomène de 22 ans a quitté la pelouse sur civière, alors que les joueurs étaient choqués par cette blessure. Ce dimanche, le Bayern Munich a officiellement communiqué autour de la lésion de l’Allemand.

Le Bayern communique sur Musiala

Ce dimanche, le Bayern Munich a officiellement communiqué autour de la blessure de son meilleur joueur. « Jamal Musiala s’est gravement blessé lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain aux États-Unis et a dû être remplacé à la mi-temps. Les examens médicaux des champions d’Allemagne ont révélé que l’attaquant souffrait d’une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l’avion d’Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement », peut-on lire au sein de ce dernier.