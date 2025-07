PSG - Luis Enrique : La grosse accusation de Mbappé !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le mariage a viré au divorce. Les deux parties ne se sont pas quittées en bons termes. L’attaquant de 26 ans n’a notamment pas apprécié son temps de jeu réduit à partir de février 2024, lorsqu’il a annoncé son départ. L’international français a d’ailleurs un temps soupçonné Luis Enrique d’agir sous les ordres de la direction parisienne.

En effet, le technicien espagnol avait décidé de réduire de manière assez drastique le temps de jeu de Kylian Mbappé à partir de février 2024. Le natif de Bondy ne jouait presque plus qu’exclusivement les matchs de Ligue des champions avec le PSG . Et le principal intéressé n’a pas spécialement apprécié ce choix comme le rapporte Le Parisien.

Mbappé va enfin régler ses comptes avec le PSG

Le média francilien ajoute que Kylian Mbappé avait un temps soupçonné Luis Enrique d’agir sur les ordres de Nasser Al-Khelaïfi, alors que les rapports entre le joueur et l’entraîneur étaient plutôt bons. Mais pour le coach du PSG, il s’agissait plutôt de prouver que le collectif était bien plus important à ses yeux que les individualités. Quelques mois plus tard, Kylian Mbappé a signé libre au Real Madrid. Et depuis, sa relation avec le PSG et surtout Nasser Al-Khelaïfi est particulièrement froide. Le champion du monde 2018 aura d'ailleurs l'occasion de régler ses comptes avec son ancienne équipe ce mercredi à l'occasion des demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid affrontant la formation parisienne.