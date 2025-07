66M€ : Jackpot pour le PSG !

Après le sacre historique Ligue des champions, le PSG souhaite bien évidemment remporter la Coupe du monde des clubs. Ce trophée apporterait un prestige supplémentaire à la formation parisienne. Mais la compétition permet également aux Rouge-et-Bleu de renflouer considérablement leurs caisses en amassant un joli pactole grâce à leurs performances.

Le 31 mai dernier, le PSG a réalisé son plus grand rêve en remportant la Ligue des champions. La formation parisienne souhaite évidemment en faire de même avec la Coupe du monde des clubs, dont la finale se tiendra le 13 juillet prochain. Ce trophée permettrait aux Rouge-et-Bleu de gagner en prestige et de s’établir un peu plus comme l’une des meilleures équipes du monde.