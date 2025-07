PSG - Donnarumma : Le gros soulagement !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Gravement blessé samedi, lors de la victoire du PSG face au Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0), dans un choc avec Gianluigi Donnarumma, Jamal Musiala souffre d’une fracture du péroné qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins quatre mois. Au sein du club allemand, on voit cela comme un mal pour un bien, car sa blessure aurait pu être encore plus grave qu’elle ne l’est déjà.

Un moindre mal pour Musiala

Jamal Musiala souffre d’une fracture du péroné et ses ligaments ont également été endommagés. Le milieu offensif âgé de 22 ans devrait manquer entre quatre et cinq mois de compétition. Comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs, il devrait arriver en Allemagne dans les prochaines heures et sera opéré immédiatement. Au sein du Bayern Munich, on essaye de retenir le positif et on voit sa blessure comme un mal pour un bien, car elle aurait pu être encore plus grave si sa cheville avait été touchée.