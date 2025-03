PSG - Al-Khelaïfi : «Vous m’emm*rdez !», il pète les plombs !

Axel Cornic

Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour de Nasser Al-Khelaïfi, notamment avec une affaire de justice le liant à Arnaud Lagardère. Et les évènements survenus lors du Classico face à l’Olympique de Marseille ont relancé les débats autour du président du Paris Saint-Germain, qui peut tout de même compter sur quelques soutiens.

A la tête du projet QSI depuis ses débuts Nasser Al-Khelaïfi semble agacer de plus en plus de gens. C’est le cas avec Kylian Mbappé et son entourage, mais également Adrien Rabiot et sa mère Véronique Rabiot, certains présidents de Ligue 1 comme John Textor, ou encore des nombreux observateurs du football français.

Al-Khelaïfi attaqué par le clan Rabiot

La récente polémique autour d’Adrien Rabiot, copieusement insulté pour son retour au Parc des Princes, est une nouvelle flèche à l’arc des détracteurs du président du PSG. D’ailleurs, dans ses sorties des derniers jours, Véronique Rabiot a clairement laissé entendre qu’Al-Khelaïfi a pu jouer un rôle dans cette affaire de banderoles injurieuses.

« C’est quelqu’un que j’estime et que je trouve honnête »

En attendant, Nasser Al-Khelaïfi peut compter sur le soutien apparemment sans faille de Jérôme Rothen, dont le petit craquage de ce mardi n’est pas passé inaperçu. « Vous m’emm*rdez avec Nasser Al-Khelaïfi ! C’est vrai, c’est quelqu’un que j’estime et que je trouve honnête. Ramenez-moi les preuves et on pourra juger ! » a déclaré l’ancien du PSG, au micro de RMC Sport.