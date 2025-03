Polémique avec le PSG, Neymar en remet une couche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar aura marqué les esprits dans la capitale. Si pour beaucoup, les meilleures années de la star brésilienne remontent à son passage au FC Barcelone, ce n’est pas l’avis du technicien, qui a affirmé que son meilleur niveau avait été affiché au PSG. Si cette sortie avait fait couler de l’encre, Neymar en a remis une couche.

En 2017, le PSG réalisait le plus gros transfert de l’histoire. Les dirigeants parisiens avaient alors déclenché la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone contre un chèque de 222M€. Resté à Paris jusqu’en 2023, le génie brésilien a vu son passage en France être ralenti par de grosses blessures. Cependant, ce dernier révélait en début d’année que selon lui, son meilleur niveau en carrière avait été atteint sous les couleurs du PSG.

Le prime de Neymar était au PSG

« C’est au PSG que j’ai atteint mon apogée. En jouant comme je le faisais au PSG, j’étais sûr de gagner le Ballon d’Or. Mais j’ai eu ces blessures et elles ont fini par me nuire. Il est évident que tous les joueurs veulent être Ballon d’Or. Mais ce n’est pas quelque chose qui va mettre fin à ma vie », expliquait ainsi Neymar auprès de son compatriote Romario. Des déclarations qui avaient fait réagir du côté des supporters du FC Barcelone, avec qui Neymar a remporté la Ligue des Champions en 2015.

Le Brésilien confirme

Mais cette semaine, Neymar a confirmé ses propos au cours du podcast Podpha. : « Je dis que c'est au PSG que j'ai atteint mon apogée, car j'ai pu devenir un meilleur joueur dans tous les domaines. J'étais plus mûr, je jouais dans tous les domaines. Ce n'était pas le cas à Santos. Je jouais plus sur le côté gauche, en tant qu'attaquant. Au PSG, je jouais au milieu. J'organisais, je donnais plus de passes décisives, j'étais plus performant, plus fort. C'est pourquoi je pense que c'est là que j'ai atteint mon apogée. »