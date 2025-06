Ousmane Dembélé Ballon d’Or : C’est validé à Paris

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand fan du PSG, Siaka n'est pas retombé de son nuage. Le rappeur a encore la tête à Munich, théâtre de la victoire du PSG en Ligue des champions le 31 mai dernier. Quelques jours après cette finale historique, l'artiste a donné son ressenti sur le groupe de Luis Enrique et a pris position pour le Ballon d'Or.

Le PSG tient enfin son étoile. Après plusieurs années de hauts et de bas, le club parisien a enfin remporté la Ligue des champions . Un sacre obtenu grâce à sa large victoire sur l’Inter à Munich le 31 mai dernier. Sous le feu des critiques en début de saison, Luis Enrique a réussi son pari en s’appuyant sur une incroyable cohésion et à l’énorme force collective qui s’est dégagée de ce groupe tout au long de la saison.

La recette miracle du PSG

« Le plus important dans cette équipe, c’est la cohésion. Chaque joueur compte, que ce soit Vitinha, Doué, Donnarumma, Nuno Mendes ou Dembélé. C’est ça le foot. On a montré qu’ensemble, on est plus forts. C’est l’équipe qui prime » a déclaré le rappeur Siaka, qui a eu l’honneur d’interpréter son titre « Los Angeles » lors des festivités organisées au Parc des Princes le lendemain.