PSG : Désiré Doué fait craquer... le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au fil de sa première saison au PSG, Désiré Doué a vu son importance grandir dans l'effectif de Luis Enrique jusqu'à devenir MVP de la finale de Ligue des champions remportée contre l'Inter (5-0). L'insouciant Doué impressionne Kylian Mbappé, son capitaine en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid s'est par ailleurs lâché au micro de TF1.

Deux buts et une passe décisive en finale de Ligue des champions. Désiré Doué a signé une prestation historique face à l'Inter le 31 mai dernier et a été un artisan incontournable du sacre du Paris Saint-Germain face aux Nerazzurri. Le tout, à trois petits jours de son 20ème anniversaire qu'il a célébré à Clairefontaine mardi avec le reste de l'équipe de France dont son capitaine Kylian Mbappé.

«J'ai l'impression qu'ils sont encore beaucoup plus insouciants qu'on ne l'était» Taulier du vestiaire des Bleus et attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas dissimulé son affection footballistique pour la pépite recrutée pour 50M€ par le PSG en août 2024. « Si Désiré Doué m'impressionne ? (ndlr il réfléchit) Oui, parce qu'il est à l'image des jeunes joueurs qui arrivent. J'ai l'impression qu'ils sont encore beaucoup plus insouciants qu'on ne l'était. Et pourtant je pense qu'on était déjà pas mal. » Bixente Lizarazu a relancé Kylian Mbappé, hilare, en lui demandant s'il était plus insouciant que lui à ses propres débuts. « Je pense que plus ça avance, plus ils vont être insouciants, c'est comme ça. On était beaucoup plus insouciants que ceux d'avant et eux le seront beaucoup plus que nous ».