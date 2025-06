PSG : Luis Enrique annonce un renfort surprise !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique souhaite récupérer un élément prêté la saison dernière. le coach du PSG souhaite s'appuyer sur le jeune Gabriel Moscardo, cédé à Reims lors du dernier exercice. Le milieu de terrain brésilien se rendra donc aux Etats-Unis, avec le reste du groupe, pour disputer la première Coupe du monde des clubs.

Le 24 mai dernier, Luis Enrique avait profité de la finale de Coupe de France entre son équipe et le Stade de Reims pour faire un point sur l’avenir de Gabriel Moscardo, cédé au club champenois. « Gabriel Moscardo est très doué avec le ballon, mais il a très peu touché ce soir. Ce n’était pas le match idéal pour le juger même s’il a bien défendu. On pensait qu’il allait jouer plus avec Reims, mais on jugera sa saison plus tard. Ce n’est pas le moment de parler de lui » avait déclaré le coach du PSG.