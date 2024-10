OM - PSG : De Zerbi a menti sur Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’OM accueille le PSG. Avant la rencontre, Roberto De Zerbi a dit tout le bien qu’il pensait de son homologue parisien. Considérant Luis Enrique comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, l’Italien s’est montré très élogieux. Mais De Zerbi le pense-t-il vraiment ? Daniel Riolo a quelques doutes visiblement.

Si certains critiquent Luis Enrique, Roberto De Zerbi a lui tenu un discours très élogieux concernant l’entraîneur du PSG. En effet, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a assuré : « Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Pas juste depuis qu'il est au PSG. Il a démontré que c'est un top coach. C'est évidemment une référence pour moi ».

PSG : Un buteur arrive, la grande annonce de Luis Enrique https://t.co/kdgGJDASgL pic.twitter.com/QNyeqkKUZt — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

« En off, le discours change complètement »

Pour L’After Foot, Daniel Riolo a réagi aux propos de Roberto De Zerbi, doutant qu’il soit sincère. « Qu’est-ce que tu veux qu’il dise… Evidemment. Non, il n’a pas été bon avec l’Espagne et avec le Barça, après 2015, ça a été une catastrophe industrielle. Dans le football, il y a des gens qui parlent et après quand tu leur parles en off, le discours change complètement », a-t-il confié.

« Il y a des idées officielles »

Riolo a ensuite ajouté : « Il y a des idées officielles, des choses qui doivent se dire sur des gens, qui ont des tampons. C’est comme ça, ils restent marqués, ils sont dans le bon camp. C’est pareil en politique, dans le monde du spectacle, l’expression « avoir la carte » ».