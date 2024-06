Messi et Neymar ont transformé Mbappé, il balance

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France va entrer en lice à l'Euro 2024 le 17 juin, David Trezeguet a profité de l'occasion pour faire l'éloge de Kylian Mbappé. Celui qui a remporté la compétition en 2000 avec les Bleus a affirmé que son compatriote tricolore était le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Selon David Trezeguet, Kylian Mbappé a profité de sa cohabitation avec Neymar et Lionel Messi au PSG pour progresser.

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour disputer l'Euro 2024, organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Alors que les Bleus vont lancer leur compétition contre l'Autriche le 17 juin, David Trezeguet a tenu à faire passer un message fort sur le capitaine et numéro 10 tricolore.

«Quand il est attendu, il répond sur le terrain»

« Vous suivez Kylian Mbappé depuis ses débuts à Monaco. Est-il devenu aujourd’hui le meilleur joueur au monde ? Sans aucun doute. Il est l’idole des enfants, le modèle de la jeune génération. Il est présent sur le plan du football, en dehors aussi… Tout le monde connaît ses qualités. Il a tout et dégage une rare impression de facilité », a déclaré David Trezeguet lors d'un entretien accordé au Parisien .

«En côtoyant des garçons comme Neymar et Messi, il a beaucoup appris»